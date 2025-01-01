В минтрансе Прикамья рассказали о ходе реконструкции трамвайных путей на улице Мира Запуск движения зависит от завершения работ на Карпинского Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

В Министерстве транспорта Пермского края прокомментировали ситуацию с реконструкцией трамвайный путей на ул. Мира в Индустриальном районе Перми.

По данным министерства, сейчас подрядчик продолжает работы: на 98% проведена разработка котлована для устройства верхнего строения РШП. Также идут работы по устройству песчаного основания и балластного слоя из щебня.

«Рельсошпальная решётка (РШП) уложена на 93%, выправка РШП — на 89%, сварка стыков — на 56%, устройство покрытия трамвайных путей и переездов из плит — на 57%», — пояснили «Новому компаньону» в ведомстве.

В минтрансе региона добавили, что запуск трамваев по ул. Мира зависит также от завершения работ на смежном объекте строительства — реконструкции ул. Карпинского, которая проводится сейчас.

Напомним, трамвайные пути на ул. Мира в Индустриальном районе Перми начали ремонтировать в 2023 году. В ходе масштабной реконструкции уже заменили линию на улицах Куйбышева, Дзержинского и Борчанинова. Сейчас готовятся проекты реконструкции путей на улицах Ленина, Белинского, Сибирской, Чернышевского и Петропавловской.

В мае стало известно, что срок реализации проекта по модернизации трамвайной инфраструктуры в Перми концессионер «Мовиста Регионы» планирует увеличить.









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