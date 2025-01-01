В Перми временно изменят схему движения автобусов в микрорайоне Юбилейный Изменения вводятся в начале августа Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта Перми

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта Перми, со 2 августа в краевой столице временно изменится движение автобусов в микрорайоне Юбилейный. Изменения связаны с работами на коммунальных сетях.

В частности, автобусы №14, 16 и 57 будут объезжать улицы Чукотская и Самаркандская.

Маршруты №14 и 16 будут следовать по ул. Старцева и б. Гагарина, а маршрут №57 — по улицам Старцева и Лихвинской.

В то же время в дептрансе отметили, что автобусы будут курсировать со всеми остановками по пути следования.

Ранее «Новый компаньон» писал , что на участках улиц Чукотской и Самаркандской в Свердловском районе Перми почти на месяц ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать с 00:00 2 августа до 00:00 1 сентября этого года.





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