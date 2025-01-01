В Перми временно изменят схему движения автобусов в микрорайоне Юбилейный
Изменения вводятся в начале августа
Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта Перми, со 2 августа в краевой столице временно изменится движение автобусов в микрорайоне Юбилейный. Изменения связаны с работами на коммунальных сетях.
В частности, автобусы №14, 16 и 57 будут объезжать улицы Чукотская и Самаркандская.
Маршруты №14 и 16 будут следовать по ул. Старцева и б. Гагарина, а маршрут №57 — по улицам Старцева и Лихвинской.
В то же время в дептрансе отметили, что автобусы будут курсировать со всеми остановками по пути следования.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.