Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Губернатор Прикамья дал поручение благоустроить смотровую площадку «Белые скалы» Предлагается создать визит-центр и кафе

Хребет Басеги

Алексей Баталин

На популярной смотровой площадке «Белые скалы», откуда открывается вид на хребет Басеги, планируется провести благоустройство.

Такое поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе обсуждения развития туризма на территории Губахинского муниципального округа, где проходило выездное заседание краевого правительства 28 августа.

Дмитрий Махонин поручил краевому минтрансу создать на популярной площадке асфальтированную автопарковку, чтобы автотуристам не приходилось оставлять машины на обочине, что небезопасно. Губернатор также попросил продумать организацию визит-центра: «Надо организовать нормальный съезд, нормальную смотровую площадку, чтобы можно было элементарные удобства иметь, а в идеале ещё выпить горячий напиток и перекусить».

На этом же заседании правительства министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина подробно рассказала о развитии туристической инфраструктуры Губахинского округа, а также о новых туристических предложениях на этой территории.

