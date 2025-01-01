Алёна Бронникова Строящийся 10 лет дом в Средней Курье в Перми ввели в эксплуатацию Долгострой сдавали в судебном порядке Поделиться Твитнуть

В Перми сдан жилой дом «Курья Park», разрешение на строительство которого было выдано ещё в 2015 году. Он расположен в Средней Курье, по ул. Ленской, 30. Согласно информации на сайте ЕИСЖС, документация была выдана 15 апреля 2025 года.

Дом был внесён в реестр проблемных. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдавалось в судебном порядке. Мотовилихинский районный суд удовлетворил иск дольщика Романа Попова к застройщику ООО «КМ-Инвест» и краевому минимущества о признании объекта достроенным и пригодным к эксплуатации. Изначально приобретённое истцом имущество должно было быть передано после сдачи дома, не позднее 31 августа 2023 года, затем срок был перенесён на 15 ноября 2024 года.

В текущем году имущество так и не было передано собственнику, в феврале в компании уведомили, что дом готов на 100%, но ввод в эксплуатацию не возможен по причинам, не зависящим от застройщика. В частности, для этого необходимо заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, а в январе был получен отказ инспекции госстройнадзора из-за отсутствия корректировок в разрешении на строительство.

При этом данные изменения уже невозможно внести из-за окончания срока действия градплана участка, а минимущества отказывается его продлевать. Разрешение на строительство было выдано на срок до 8 марта 2025 года. Сам дом был к этому моменту уже достроен и подключён к инженерным сетям. Строительные мероприятия были завершены в конце прошлого года.

Застройщик провёл независимую техническую экспертизу о возможности признания дома достроенным и пригодным для проживания. Экспертное заключение подтвердило возможность ввода объекта в эксплуатацию.

«Суду представлены доказательства пригодности жилого дома к безопасной эксплуатации, а также соответствия многоквартирного дома проектной документации. Доказательств, свидетельствующих о непригодности дома к безопасной эксплуатации, суду не представлено. Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд считает, что многоквартирный жилой дом по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Ленская, 30 подлежит признанию достроенным и пригодным к эксплуатации», — сообщается в решении суда.

Данное решение является также основанием для постановки объекта на государственный кадастровый учёт.

Как указано в ЕИСЖС, 25-этажный дом на 154 квартиры имеет общую жилую площадь в 11 тыс. кв. м. На территории обустроены детская и две спортивные площадки. В самом здании также построены шесть коммерческих помещений общей площадью 1,3 тыс. кв. м.

На сайте объявлений размещена информация о продаже коммерческих помещений на втором этаже дома общей площадью 224,6 кв. м. Стоимость актива составляет 35,9 млн руб. Автор предлагает использовать их под офис, спортивный центр или салон красоты.

«Новый компаньон» писал, что на стадии проектирования строительство дома вызвало недовольство местных жителей. В 2014 году они два раза обращались в комиссию по землепользованию и застройке Перми об ограничении высотности до 15 м в отношении земельного участка по ул. Ленской, 30. Тогда новый дом планировалось построить высотой в 23 этажа, и заявители опасались за сохранность пятиэтажного дома, который находится по соседству.

Летом 2024 года власти Прикамья сообщали, что завершение проблемного дома ведётся силами застройщиков под контролем краевого правительства. В феврале 2025 года стало известно, что его строительство завершено, и дом будет введён в эксплуатацию в судебном порядке.

