В 2024 году в Пермском крае достроено восемь проблемных домов В них переехали 1,5 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На заседании инфраструктурного комитета Заксобрания Пермского края министр строительства региона Артём Габдрахманов сообщил, что по итогам 2024 года в Прикамье были введены в эксплуатацию 8 долгостроев, в которые переехали 1,5 тыс. человек.

В целом в рамках федеральных и региональных программ за последние шесть лет из реестра проблемных объектов исключены 70 домов, восстановлены права более 5 тыс. человек — все они получили денежную компенсацию или новое жильё.

Так, в 2024 году при федеральной поддержке региональный Фонд защиты прав дольщиков достроил дома по ул. Переселенческой, 98 и 100, ул. Углеуральской, 25, ул. Карпинского, 112а, ул. Старцева, 143 и ул. Сокольской, 10б в Перми. Дома №20 и 22 по ул. Теплогорской введены в эксплуатацию при краевой поддержке.

В Едином реестре проблемных домов остаются три многоэтажки в ЖК «Триумф 2 очередь». По словам Артёма Габдрахманова, в одном из них — по ул. Карпинского, 110 — завершены отделочные работы, ведётся итоговая приёмка. Дом по соседству с ним готов более чем на 80%. Ввести в эксплуатацию его планируется в текущем году. Квартиры в этих домах ожидают 257 дольщиков.

Строительство третьего проблемного дома, по ул. Ленской, 30, завершено. Сообщается, что он будет введён в эксплуатацию в судебном порядке.

Добавим также, что по итогам 2024 года крупнейшим застройщиков Пермского края стал Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства по достройке жилых домов. Под контролем Фонда в эксплуатацию сдано свыше 67 тыс. кв. м жилья.

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