После концерта «Кино» пермяки смогут уехать домой на общественном транспорте Работу автобусов и трамваев продлят Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Для посетителей итогового события фестиваля «Город встреч» (0+) в Перми в ночь на 31 августа запустят дополнительные рейсы общественного транспорта. В администрации города также предупреждают о временных изменениях некоторых маршрутов.

«В Перми продлят работу общественного транспорта для посетителей фестиваля «Ночь города». Дополнительные рейсы назначены на маршруты № 2, 6, 15, 53 и 60 в правобережную часть города, на № 3, 10, 36 и 72 в Индустриальный район, на № 1, 10, 67, 81 и трамваи № 4, 7 в Мотовилихинский район, на № 32, 77, 78 в Орджоникидзевский район. В Дзержинском районе продлена работа № 14, 50, 67, 74, в Свердловском — № 14, 50, 51, 74 и трамвая № 5», — информирует мэрия.

Кроме того, в день проведения фестиваля будут перекрыты некоторые участки улиц в центре города. В связи с этим автобусы № 2, 6, 10, 14, 15, 20, 49, 50, 53, 67, 81 и 7т проедут в объезд участка на ул. Ленина по Екатерининской и Луначарского, автобусы № 35 и 46 заезжать на ул. Ленина не будут. Трамваи, следующие по маршруту № 5, поедут через улицы Революции, Горького и Ленина, по маршруту № 11 — по ул. Ленина вместо ул. Революции.

Напомним, хедлайнером «Ночи города» станет группа «Кино». Музыканты выступят на главной площадке мероприятия — у Театра-Театра. Начало концерта — в 23:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.