Кино и «Кино»

Долгие годы Борис Евгеньевич Сатюков был известен пермскому зрителю как пейзажист, с великой точностью воссоздающий облик уральской природы. В последнее время художник всецело увлекался графикой. Больше всего его привлекали ретроспективные пейзажи Перми, где много чувства и настроения, щемящей грусти по уходящему времени. Пейзажи старой Перми Сатюкова отличают точность, выверенность, тщательная проработанность всех деталей изображения. Серия графических пейзажей появилась в книге Станислава Сидельникова «Река Егошиха — река времени» в качестве иллюстративного цикла. На тонированной французской бумаге в смешанной технике, в основном тушью-пером, художник запечатлел самые узнаваемые места старого центра — собор Петра и Павла, церковь Всех святых, Спасо-Преображенский собор, Успенскую церковь на кладбище, первый трамвай, пущенный по Северной дамбе в 1929 году, памятник основателю Перми Василию Татищеву, созданный известным скульптором Анатолием Уральским. Последняя серия графических работ художника посвящена выдающимся людям Прикамья, таким как Анатолий Солдатов, Виктор Астафьев, Геннадий Бурков, Иван Бобылёв.

Третий день фестиваля «День кино» займёт деловая программа — Пермский кинофорум (16+), на котором пройдут публичные дискуссии, интересные не только профессионалам: «Документальное кино: стратегия развития в Пермском крае» (11:30), «Игровое кино: стратегия развития в Пермском крае» (13:15), «Партнёры кинопроизводства в Пермском крае» (15:00), «Кинообразование в Пермском крае» (16:45). В дискуссиях примут участие директор Пермского центра развития кинопроизводства Алёна Семерикова-Волкова, председатель Пермского отделения Союза кинематографистов Ольга Аверкиева, директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов и другие важные лица киноиндустрии из Перми, Екатеринбурга и Москвы. В 19:00 состоится киноквиз от Пермской синематеки «Культовые российские сериалы и фильмы XXI века» (18+). 26 августа в 20:00 состоится премьерный показ фильма Алексея Федорченко «Новый Берлин» (18+); перед его началом, в 18:40 пройдёт лекция кинокритика Зары Абдуллаевой «Обнажая прорехи реальности: путь российского докуфикшна» (16+). В последний день работы форума, 27 августа, в 10:00, 11:30, 13:00 и 14:30 пройдут квесты для школьников от «Пермской синематеки» (6+) — приключенческие прогулки по «закулисью» кинотеатра «Кристалл» с погружением в кинопрофессии. В 17:30 начнётся кинопрогулка «Как пройти в синематеку?» (6+) — от «Кристалла» до «Премьера» и обратно. Фестиваль завершится в частной филармонии «Триумф» 27 августа в 19:00 аудиовизуальным перформансом «Лето на память» (12+): пермское лето в любительских кинокадрах 1970-80 годов XX века в сопровождении музыкальных композиций проекта О.Р.З.А и авторских текстов о Перми Ивана Козлова.

Лауреат международных конкурсов Екатерина Мельникова представит новую программу «Орган и кино». В её основе — истории мирового кино, рассказанные языком музыки и свето- и видеоинсталляций. Прозвучат органные кавер-версии самых популярных песен и инструментальных мелодий, сошедших с киноэкрана, музыка от Иоганна Себастьяна Баха до Эннио Морриконе. В программе — мелодии из легендарных фильмов: «Обыкновенного чуда» с музыкой Геннадия Гладкова, «Соляриса» с прелюдией Баха, «Шерлока Холмса» с музыкой Владимира Дашкевича, передающей дух «старой доброй Англии», «Семнадцать мгновений весны» с мелодиями Микаэла Таривердиева, «Однажды в Америке» с музыкой Эннио Морриконе, «Фантомас» под ироничную музыку Мишеля Маня, а также фильм «Игрушка» с остроумной музыкой Владимира Косма и знаменитые «Шербургские зонтики» с песнями о любви Мишеля Леграна. Во втором отделении — немое кино под органные импровизации.

Танцевальная композиция Константина Кейхеля на музыку Константина Чистякова. Хореограф хорошо знаком пермякам по работам с профессиональным балетом — театром «Балет Евгения Панфилова». В новом спектакле участвуют артисты танцевальной труппы Театра-Театра и одна драматическая актриса. Особенностью постановки является сценография: действие происходит на большой подвижной платформе. Премьера запланирована на октябрь 2025 года.

Пикник от трёх шефов на берегу Сылвы, под открытым небом. Для гостей будут работать Станислав Лебедев («Дом Третьяковой»), Григорий Хорошавцев («Ерёмичи») и Константин Механошин («Чайка Zaza»). Винное сопровождение — Wine25. Семь курсов русского ужина: «Сады августа» — ассорти из мини-цукини, трёх сортов томатов, редиса, приправленных ароматным маслом и четверговой солью; «Дачная акварель» — томаты, огурцы, зелень, сметана, соль, перец и нежная сфера в виде конфеты, наполненная соком настоящего «дачного» салата; «Картофель из костра», запечённый в углях, с тартаром из бардымского бычка и груздями, приправленный конопляным маслом, зеленью и чёрным перцем; «Лесной хворост» — хрустящее тонкое тесто с начинкой из белых грибов; «Рыба из сказки» — кулебяка в форме большой рыбы с налимом, пшённой начинкой, яйцом, шпинатом и грибным дюкселем, сопровождаемая отваром из лесных грибов; «Северный шишковик» — десерт с хвойными нотами и сезонной ягодой; «Закат в бокале» — крюшон с желе из просекко и крыжовника.

Рок-вечеринка в стиле 1990-х: две легендарные группы пермского рока — «Джамахирия» и «Чорный флаг», фуд-зона под открытым небом, плакаты 1990-х. В анонсе сказано: «Чорный флаг» — звучал тут из каждого двора, с новыми и старыми хитами; гости из прошлого — «Джамахирия», группа, которую ты или твой отец слушал вместо уроков; фуд-зона: шашлыки и что-нибудь ещё для тех, кто ещё не забыл, как жевать; фотозона «Был в 1995» — докажи, что не вымер». Музыка обещает быть разнообразной — старые хиты, неожиданные каверы и новые треки. Ожидаются сюрпризы от групп и гостей вечера: акустические вставки, спонтанные дуэты и легендарные песни, которые живут в сердцах нескольких поколений.

"Триумф" открывает Х сезон медиаконцертом «Мармеладное небо» — программой платформы CEAM Artists Центра электроакустический музыки Московской консерватории (ЦЭАМ). Ещё в начале ХХ века технологии позволили обнаружить множество связей между аудиальным и визуальным, между звуком, светом и движением. Новые способы их соединения продолжают искать современные композиторы. Как люминесцентные лампы становятся музыкальным инструментом, а световые сигналы порождаются звуковыми событиями, как живые исполнители играют в дуэте с механическими двойниками — всё это можно будет увидеть на концерте платформы CEAM Artists. Музыканты здесь объединяются с инженерами и медиахудожниками, чтобы создавать новые аудиовизуальные объекты и формы искусства. В программе произведения Николаса Мориша, Алексея Сысоева, Антона Светличного, Николая Попова, Якопо Бабони Скилинджи и Михаэля Байля. Важный дисклеймер: на концерте возможны резкие звуки и вспышки света. Рекомендуется воздержаться от посещения, если у вас есть сложности с восприятием насыщенной аудиовизуальной информации.

В течение трёх дней Пермь преобразится благодаря таланту лучших российских художников в области аудиовизуального искусства. Культовые места города станут площадками для масштабных мультимедийных шоу и красочных световых инсталляций. Тема фестиваля — «Парки будущего». На «Заводе Шпагина» будут показаны видеоинсталляции: DUO от студии formate в коллаборации с художником Blagotelev, Hello bubble Антона Маскевича и «Сад света» от студии LYM ART. В долине Егошихи можно будет увидеть инсталляции: световое гнездо NIDUM от Splaces Studio и инопланетный цветок FLORPASS 004 от студии Panterra, а также пройти по «Живой тропе» от студии Lite Light. В рамках лектория состоятся творческие встречи с авторами пермских и федеральных проектов в сфере медиаарта. В программе маппинга на фасаде Пермского театра оперы и балета участвуют 12 команд из России, Испании и Франции. На вечеринке «Ради мира и любви» Завод Шпагина на несколько часов станет одновременно площадкой для отдыха и иммерсивного спектакля, где его участники смогут ощутить полное погружение в свет, звук и пространство. Среди участников светомузыкального перфоманса — Izhevski, Ishome и Nikola Melnikov.

Хедлайнером итогового события летнего фестиваля «Город встреч» станет группа «Кино». Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров выступят на главной сцене на эспланаде у Театра-Театра в сопровождении мультимедиасветового шоу. «У каждой песни на концерте будет своя графика, своё видео. Работа проделана огромная. Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. Никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Мы не собираемся его заменять чем-то или кем-то. Есть голос, есть песни, есть музыка — этого более чем достаточно», — рассказывает бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров. Пока на эспланаде будет петь «Кино», на набережной песни «Кино» исполнят пермские кавер-группы.

Киномарафон — оммаж недавно ушедшим великим театральным режиссёрам. Юрий Бутусов — ведущий российский режиссёр среднего поколения. На протяжении 2000-2020 годов он во многом определял эстетику театра в России. Спектакль по пьесе Бертольда Брехта в новом переводе Егора Перегудова Бутусов поставил в театре им. Пушкина (Москва) в 2024 году. Эмоциональная, страстная история об эксплуатации человека человеком под чудесную музыку Пауля Дессау в живом исполнении: Александра Урсуляк на разрыв аорты играет женщину и мужчину, поёт по-немецки, танцует, и её героиня изо всех сил старается остаться добрым человеком в озлобленном и равнодушном мире людей и богов. Борис Юхананов — редкий, пожалуй, единственный пример по-настоящему авангардного, бескомпромиссного театрального деятеля в современной России, который стал художественным руководителем большого столичного театра — Московского драматического театра им. Станиславского, который он переименовал в «Электротеатр Станиславский». «Безумный ангел Пиноккио» — это самостоятельный кинотриптих, снятый по мотивам спектаклей «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр» Электротеатра Станиславский и переносящий на экран философское фэнтези по пьесе Андрея Вишневского. Киномарафон завершится показом работы Роберта Уилсона — одного из величайших режиссёров рубежа XX и XXI веков в масштабах человечества. Оратория Генделя «Мессия» в постановке Уилсона была записана на фестивале в Зальцбурге в 2020 году.

