Для проведения «Ночи города» в Перми ограничат движение транспорта Мероприятие состоится 30 августа

Константин Долгановский

В ближайшие выходные в центре Перми введут временные ограничения движения транспорта для проведения мероприятия «Ночь города» (0+), которое станет завершением летнего фестиваля «Город встреч». Об этом сообщается в распоряжении краевого минтранса.

Запрет остановки и стоянки транспортных средств вводится с 19:00 29-го до 3:00 31 августа на участках улиц: Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова, Петропавловской от Крисанова до Борчанинова, Борчанинова от Петропавловской до Ленина, а также на проезжей части к прилегающей территории Театра-Театра.

Полностью движение для всех видов транспорта закроют на участках: по ул. Борчанинова — от ул. Петропавловской до ул. Пермской, по ул. Ленина — от Крисанова до Попова и на проезжей части у Театра-Театра. Ограничения будут действовать с 20:00 30 августа до 01:00 31 августа.

Как писал «Новый компаньон», «Ночь города» пройдёт 30 августа на площадках в амфитеатре на набережной и у Театра-Театра. Хедлайнером мероприятия станет группа «Кино». Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров выступят на главной сцене на эспланаде у Театра-Театра в сопровождении мультимедиасветового шоу. На набережной песни легендарной группы исполнят пермские кавер-группы.

