Летний фестиваль «Город встреч» в Перми завершится выступлением группы «Кино» Концерт состоится в конце августа Поделиться Твитнуть

На закрытии летнего фестиваля «Город встреч» (0+) в столице Прикамья выступит легендарная группа «Кино». Об этом сообщают организаторы в соцсетях.

Концерт состоится 30 августа. Юрий Каспарян и другие музыканты выступят на главной сцене. Зрителей также ждёт световое шоу.

Отметим, несколько лет назад музыканты легендарной группы запустили проект «Симфоническое Кино». После восстановления вокала Виктора Цоя группа решила вернуться к концертам. Тогда продюсер Александр Цой говорил, что это «не просто шоу, а целое исследование феномена группы».

Полную программу «Ночи города» объявят позже.

Фестиваль «Город встреч» впервые прошёл в 2023 году, в честь 300-летия Перми. За два года фестиваль привлёк большое количество посетителей. Организатором фестиваля выступает АНО «Агентство новых технологий» при поддержке Министерства культуры Пермского края.

В 2025 году фестиваль стал частью программы «Пермь — молодёжная столица».

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