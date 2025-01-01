Алёна Бронникова Проект реставрации окон и дверей первой в Перми жилой пятиэтажки прошёл экспертизу Ранее был обновлён фасад «Дома Горсовета» Поделиться Твитнуть

Фото: акт ГИКЭ / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия (ОКН) «Дом горсовета (жилой)» в Перми (ул. Екатерининская, 51) прошёл госэкспертизу. Согласно акту историко-культурной экспертизы, в здании запланировано обновление оконных и дверных проёмов первого этажа в четырёх помещениях.

На основании результатов предварительного обследования состояние оконных заполнений, наружных дверных заполнений и входного тамбура восточного фасада оценено как неудовлетворительное.

Проектными решениями предлагается выполнить демонтаж металлического крыльца с ул. 25 Октября с восстановлением асфальтированного покрытия, заменить оконные и дверные заполнения, установить их в соответствии с историческим обликом объекта. Цветовое решение фасадов определено на основании историко-архивных исследований, предмета охраны ОКН, а также колерного паспорта. Реставрация предметов внутреннего убранства и лепного декора не предусматривается.

Заказчиками проекта выступили Владимир Болотов, Алексей Сливко, ООО «Центр ветеринарной медицины «Дойче ВЕТ» и индивидуальный предприниматель Пономарёв Александр Георгиевич. Проект подготовлен ООО «Евразия-Сервис». Сметная стоимость составляет 5 млн руб.

Дом Горсовета стал первым пятиэтажным жилым зданием в Перми. Он был построен на углу улиц 25 Октября и Екатерининской в 1930 году в стиле конструктивизма по проекту архитектора Фёдора Морогова, а в 1947 году к нему была пристроена четырёхэтажная часть в стиле сталинского ампира. После 1950-х годов была изменена конфигурация окон первого этажа в скруглённой части здания, а на главном фасаде по ул. 25 октября, были изменены некоторые окна и добавлены входы. Здание известно тем, что в 1948-1967 годах здесь жил краевед Борис Назаровский.

По капремонту самого здания в 2022 году ОАО «ВологдаТИСИЗ» разработало научно-проектную документацию. В конце того же года мэрия Перми согласовала колерный паспорт объекта. Через год была снесена самовольная пристройка, которая была возведена у входа в подвальные помещения. В 2024 году краевая инспекция по охране ОКН выдала разрешение на выполнение работ по ремонту и реставрации отдельных фасадов здания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.