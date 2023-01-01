Екатерина Артёмова В Перми снесли самовольную пристройку к «Дому Горсовета» Ко входу в подвальные помещения здания был незаконно пристроен тамбур Поделиться Твитнуть

В Перми под контролем судебных приставов демонтирована несанкционированная пристройка к «Дому Горсовета» (ул. Екатерининская, 51), который является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, ранее на восточном торцевом фасаде здания был зафиксирован самовольно возведённый входной тамбур. К настоящему моменту пристройку полностью убрали, архитектурный памятник приведён в первоначальное состояние.

Самовольно построенная входная группа из профнастила, отличающаяся от архитектуры исторического здания, размещалась у входа в подвальные помещения дома, где находится ветеринарная клиника. Так как разрешение на строительство тамбура не выдавалось, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края вынесла собственнику помещений предписание о демонтаже конструкции. Требования инспекции были проигнорированы, в связи с чем последовали штрафные санкции и обращение в суд.

Затем исполнительный документ, обязывающий владельца помещений демонтировать входной тамбур, поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. В качестве меры понуждения в отношении гражданина было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ. После этого собственник помещений оперативно убрал входную группу.

«Дом Горсовета» является первой в Перми жилой пятиэтажкой. Здание в стиле конструктивизма было построено в 1930 году по проекту архитектора Фёдора Морогова. В 1947-м к дому пристроили 4-этажную часть в стиле сталинского ампира.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.