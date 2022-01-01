В Перми согласован колерный паспорт «Дома Горсовета» Это первая пятиэтажка города, построенная в 1930 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департаментом градостроительства и архитектуры Перми согласован колерный паспорт памятника «Дом горсовета». Здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, находится по адресу: ул. Екатерининская, 51.

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службе мэрии, фасады здания будут выполнены в светло-серых и тёплых бежевых оттенках. Отмечается, что в проекте учтены цвет оконных и дверных проёмов, рельефные надписи на аттиках, исторические габариты.

Дом Горсовета — это первое пятиэтажное здание в Перми. Построено в 1930 году в стиле конструктивизма по проекту архитектора Фёдора Морогова. В 1947 году к нему была пристроена четырехэтажная часть в стиле сталинского ампира.





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