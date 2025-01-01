Недалеко от Перми жители заметили образование смерча Поделиться Твитнуть

Во вторник, 26 августа, жители окрестностей Перми стали свидетелями необычного атмосферного явления, напоминающего зарождение смерча. Инцидент произошёл к югу от города, в окрестностях Кояново.

Наблюдатели запечатлели вихрь на видео и поделились кадрами в социальных сетях, пишет «Рифей».

По информации метеорологической службы, причиной появления воронки могло стать прохождение холодного фронта через территорию региона.

Ранее, 18 августа, случай образования смерча был зарегистрирован в Суксуне. Ветер срывал крыши домов и хозпостроек, валил деревья и рвал линии электропередачи. Дома остались без электричества и воды.

Синоптики предупредили тогда о возможности учащения случаев возникновения смерчей на территории Пермского края и роста их разрушительной силы. Это связано с переменой климата.

Подобные вихри чаще всего наблюдаются над водными объектами и не наносят вреда. Однако при выходе на сушу смерчи способны причинять существенный ущерб. В качестве примеров приводятся случаи, зафиксированные в мае 2007 года в Октябрьском районе и в июле 2024 года в городе Чайковский.

