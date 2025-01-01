После смерча в Суксунском округе Прикамья около 200 человек остались без жилья Больше всего пострадал посёлок Суксун Поделиться Твитнуть

В Суксунском округе в домах, повреждённых смерчем 18 августа, зарегистрировано 182 человека. Об этом сообщает краевое министерство территориальной безопасности. В ведомстве добавили, что жители получат помощь.

Отмечается, что в округе повреждены крыши домов, временные постройки и ЛЭП. Муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности признала ситуацию чрезвычайной.





«В настоящее время все линии электроснабжения восстановлены, населению оказывается необходимая поддержка», — добавили в минтербезе.





По данным Mash, от смерча больше всего пострадал п. Суксун. По сведениям издания, в 87 частных домах оборвало электропровода, 112 зданий повреждено, из которых 96 — жилые дома: у шести полностью снесло крыши, разрушены стены и верхние этажи. Без жилья остались 213 человек, в том числе 72 ребёнка.

