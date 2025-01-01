После смерча в Суксунском округе Прикамья около 200 человек остались без жилья
Больше всего пострадал посёлок Суксун
Поделиться
Твитнуть
В Суксунском округе в домах, повреждённых смерчем 18 августа, зарегистрировано 182 человека. Об этом сообщает краевое министерство территориальной безопасности. В ведомстве добавили, что жители получат помощь.
Отмечается, что в округе повреждены крыши домов, временные постройки и ЛЭП. Муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности признала ситуацию чрезвычайной.
«В настоящее время все линии электроснабжения восстановлены, населению оказывается необходимая поддержка», — добавили в минтербезе.
По данным Mash, от смерча больше всего пострадал п. Суксун. По сведениям издания, в 87 частных домах оборвало электропровода, 112 зданий повреждено, из которых 96 — жилые дома: у шести полностью снесло крыши, разрушены стены и верхние этажи. Без жилья остались 213 человек, в том числе 72 ребёнка.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть