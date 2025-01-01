Синоптики предсказали новые разрушительные смерчи в Пермском крае Они будут повторяться всё чаще Поделиться Твитнуть

Пермский ЦГМС предупреждает о возможности учащения случаев возникновения смерчей на территории Пермского края. Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале центра.

Специалисты утверждают, что вихрь, вызвавший значительные разрушения в Суксунском округе, классифицируется как смерч. В настоящее время прогнозирование подобных опасных явлений затруднено, однако они регистрируются в регионе практически каждый год.

По информации ЦГМС, подобные вихри чаще всего наблюдаются над водными объектами, где формируются и не наносят вреда. Однако при выходе на сушу смерчи способны причинять существенный ущерб. В качестве примеров приводятся случаи, зафиксированные в мае 2007 года в Октябрьском районе и в июле 2024 года в городе Чайковский.

По прогнозам Пермского ЦГМС, в будущем подобные явления будут происходить на территории Прикамья чаще и становиться более разрушительными.

Напомним, смерч в районе Суксуна зафиксирован 18 августа. Ветер срывал крыши домов и хозпостроек, валил деревья и рвал линии электропередачи. Дома остались без электричества и воды.

