Пермяки стали на 32% чаще менять смартфоны по трейд-ин

Константин Долгановский

Жители Пермского края стали чаще пользоваться программой «трейд-ин» для покупки новых смартфонов. По данным Цифровой экосистемы МТС, за январь-август 2025 года количество устройств, приобретённых со скидкой в обмен на старые, выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«В Пермском крае, как и в целом по стране, мы наблюдаем устойчивый спрос на смартфоны азиатских производителей, при этом Apple уверенно удерживает свою аудиторию. Программа трейд-ин стала удобным инструментом для регулярного обновления гаджетов», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Лидером среди приобретаемых моделей по трейд-ин в Прикамье стала модель Galaxy S25 Ultra, на втором месте — Apple (6%), на третьем — Honor (3%). За май-июль на устройства бренда Samsung пришлось 86% всех покупок. Чаще всего (54%) жители региона обменивают смартфоны корейского бренда, самые распространённые — Samsung Galaxy S23 Ultra.

По спросу на трейд-ин Уральский федеральный округ вошёл в топ-3 российских округов России. Рост интереса аналитики связывают с увеличением скидок на покупку новых смартфонов — в текущем году они увеличились на 26%, до 20 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели.

Ранее «Новый компаньон» писал, что во втором квартале 2025 года смартфоны Apple и Samsung в Перми подешевели до 30%.

