В Перми во втором квартале этого года до 30% подешевели iPhone Также снизились в цене смартфоны Google Поделиться Твитнуть

Аналитики «Авито» изучили изменение стоимости новых смартфонов в Перми во втором квартале 2025 года, сравнив цены с предыдущим периодом. Они обнаружили, что значительнее всего подешевели некоторые флагманские модели Samsung, а также iPhone 13 Pro и другие востребованные модели. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе «Авито».

Во втором квартале 2025 года Google отметила самое большое снижение цен среди популярных брендов в Перми — на 9%. Средняя стоимость составила 43 тыс. руб. за новый аппарат.

Среди смартфонов Samsung особенно заметно подешевели Galaxy A54, Galaxy S24 Ultra и Galaxy S24 — на 30%. Их цены составили 19 тыс., 65 тыс. и 45 тыс. руб. соответственно.

В линейке Apple наиболее значительно упала цена на iPhone 13 Pro — на 30%, до 41 тыс. руб. iPhone 14 Pro подешевел на 29%, его средняя цена во втором квартале составила 55 тыс. руб. в новом состоянии. Цена на iPhone 13 снизилась на 25%, его можно было приобрести в среднем за 36 тыс. руб.

Снижение коснулось и последних флагманов Apple и Samsung. Это обусловлено эффектом высокой базы первого квартала, когда цены были выше из-за колебаний валютного курса. Так, iPhone 16 Pro потерял в цене 15% за квартал, его средняя цена составила 86 тыс. руб. iPhone 16 подешевел на 12%, до 61 тыс. руб., а iPhone 16 Pro Max — на 15%, до 94 тыс. руб.

Samsung Galaxy S25 Ultra стал дешевле на 20% по сравнению с прошлым кварталом, его средняя цена составила 81 тыс. руб. Модели Galaxy S25+ и Galaxy S25 подешевели на 18% (до 68 тыс. руб.) и 14% (до 59 тыс. руб.) соответственно. Это также может быть связано с выходом новой модели Samsung Galaxy S25 Edge.

По словам руководителя бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в "Авито" Павла Комарова, снижение цен связано с выходом новых линеек смартфонов и укреплением рубля.

