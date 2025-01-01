Логистическая компания в Перми выплатит 1,5 млн рублей компенсации за смерть водителя Он работал 16 часов и попал в ДТП Поделиться Твитнуть

Водитель грузового автомобиля, который работал в АО «Держава-М», погиб в автоаварии. Суд постановил выплатить супруге погибшего компенсацию. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

В ведомстве пояснили, что проведённая проверка показала: до ДТП водитель проработал почти 16 часов. Инцидент случился 28 июня 2022 года, когда был нарушен режим труда и отдыха мужчины.





В июле этого года Дзержинский районный суд Перми постановил работодателю выплатить жене пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб.





Замруководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова отметила, что работодателю выданы предписания. Виновных привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

