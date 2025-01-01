Сотрудникам строительной компании в Перми не платили за вредные условия труда Компания оштрафована Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более 500 работников пермской строительной компании не получали надбавку за работу во вредных условиях труда. Об этом сообщает краевая трудинспекция.

Трудовая инспекция провела в компании, где работает 834 сотрудника, проверку и нашла нарушения в части предоставления удлинённых отпусков и сокращённого рабочего времени не более 35 часов в неделю инвалидам, проведения процедуры увольнения за прогул, сроков выплаты расчёта при увольнении, а также невыплаты компенсации за задержку сумм, положенных работнику.





Кроме того, 574 сотрудникам, которые работают во вредных условиях труда, не оплачивалась минимальная надбавка в размере 4%. Также организация не обеспечивала безопасные условия труда на объекте строительства в микрорайоне Вышка-2 и в формовочном цехе организации. К работе допускались и работники, которые не прошли обязательный медосмотр.





Замруководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова отметила, что работодателю выданы предписания. Виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

