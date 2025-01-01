В рейтинге регионов по расходам на ЖКУ Пермский край оказался на 61-м месте В среднем семья платит за эти услуги более 5,6 тысячи рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Согласно рейтингу, составленному РИА Новости, Пермский край расположился на 61-й позиции среди российских регионов по доле расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в прошлом году. В Прикамье семьи в среднем платили по 5675 руб. за ЖКУ.

Анализ показал, что в 2024 году типичная семья, проживающая в Прикамье, направляла на оплату коммунальных счетов 10,1% от общего объёма своих потребительских трат.

Как показало исследование, меньше всего в России доля расходов на коммунальные услуги в структуре потребительских затрат домохозяйств зафиксирована в Ингушетии — около 4,6%. Наибольший показатель наблюдается в Новгородской области, достигая 13,6%.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 1 июля 2025 года в Пермском крае значительно повысили тариф на коммунальные услугу. Общий процент увеличения установлен на отметке 21,1%, однако этот показатель относится к суммарному платежу, а не к каждому отдельному виду услуг. Такой рост — наибольший среди всех регионов России. После многочисленных жалоб жителей Генпрокуратура РФ начала проверку законности такого повышения.

