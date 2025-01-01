Пермские туристы найдены на Сахалине Их состояние оценивается как удовлетворительное Поделиться Твитнуть

скриншот видео из тг-канала главы Курильского округа Константина Истомина

На Сахалине пропавшие туристы были найдены спасателями МЧС России. Работники министерства подняли группу на борт вертолета и доставили в Курильск. После осмотра медиками выяснилось, что никто из туристов не нуждается в медицинской помощи, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам главы Курильского округа Константина Истомина, для найденных туристов организовано горячее питание в гостинице. Администрация связалась с туроператором с целью организации дальнейшего сопровождения группы.

Напомним, информация о потере связи с группой из десяти туристов, совершавших поход в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, поступила вечером 23 августа. В состав группы входили четыре туриста из Перми: младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина, хирург Екатерина Кайнова, Татьяна Сидорова и Юлия Зарубина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.