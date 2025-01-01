Пермские туристы найдены на Сахалине
Их состояние оценивается как удовлетворительное
На Сахалине пропавшие туристы были найдены спасателями МЧС России. Работники министерства подняли группу на борт вертолета и доставили в Курильск. После осмотра медиками выяснилось, что никто из туристов не нуждается в медицинской помощи, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По словам главы Курильского округа Константина Истомина, для найденных туристов организовано горячее питание в гостинице. Администрация связалась с туроператором с целью организации дальнейшего сопровождения группы.
Напомним, информация о потере связи с группой из десяти туристов, совершавших поход в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, поступила вечером 23 августа. В состав группы входили четыре туриста из Перми: младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина, хирург Екатерина Кайнова, Татьяна Сидорова и Юлия Зарубина.
