Четверо жителей Прикамья пропали во время похода на Курилах

Фото: телеграм-канал Константина Истомина

Вечером 23 августа стало известно, что во время похода на острове Итуруп в районе вулкана Баранского перестала выходить на связь туристическая группа из 10 человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин.

По данным телеграм-канала Baza, в состав группы входили четыре туриста из Перми — Ирина Тюлькина, Екатерина Кайнова, Татьяна Сидорова и Юлия Зарубина. Также в числе пропавших — Татьяна Обжорина из Касли, Регина Белал из Самары и четверо жителей Санкт-Петербурга: Марина Дронова, Инна Степанова, Полина Подоляко и проводник группы Валерий Федосов. Канал передаёт также, со ссылкой на начальника ЕДДС Курильского муниципального округа Марину Кузьмину, что группа не была зарегистрирована.

По словам Константина Истомина, для поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа — шесть человек. Поиск группы продолжается.

«К сожалению, сложные погодные условия — низкая облачность, морось и густой туман — серьёзно затрудняют проведение поисковых мероприятий», — пояснил глава округа.

Для получения официальной информации можно обратиться к начальнику ЕДДС Курильского муниципального округа Марине Кузьминой по тел. 8-924-490-89-85.

