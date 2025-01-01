Альпинистку из Прикамья смогут транспортировать с пика Победы только летом 2026 года Наталья Наговицына находится на высоте 7200 м с 12 августа Поделиться Твитнуть

фото из группы «Пермская школа альпинизма»

Спасатели прекратили поиск российской альпинистки родом из Пермского края Натальи Наговицыной на пике Победы в горах Тянь-Шаня. Как сообщил ТАСС начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков, транспортировать её с площадки на высоте 7200 м, где она находится с 12 августа, станет возможным только летом следующего года.

Он пояснил, что местоположение альпинистки известно, но добраться туда невозможно.

«Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолётом, а таких вертолётов у нас в Кыргызстане нет», — сообщил Дмитрий Греков.

Известно, что Наталья Наговицына сломала ногу и не смогла передвигаться. После травмы ей пытался помочь итальянский альпинист, позже скончавшийся от отёка мозга. Его тело находится на высоте около 6800 м, его планируют попробовать забрать с пика в 2026 году.

Напомним, 20 августа двое пермяков 1998 и 2000 г.р. потеряли равновесие и сорвались при восхождении на гору Уллу-Тау в районе ущелья Адыл-Су. Альпинисты шли в составе группы. Следком организовал проверку по факту их гибели. Родные инициировали сбор средств для аренды вертолёта. Чтобы эвакуировать тела погибших, требовалось 900 тыс. руб. 22 августа в группе «Пермская школа альпинизма» ВКонтакте сообщили, что сбор средств закрыт.

