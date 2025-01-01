Алёна Бронникова Срок окончания работ по реконструкции улицы Мира в Перми отложат на год Проект пока не прошёл госэкспертизу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми изменят сроки реализации и финансирование проекта по реконструкции ул. Мира. Проектом изменений к региональному бюджету предлагается уменьшить расходы более чем на 1 млрд руб. В частности, в 2025 году — на 400 млн, в 2026-м — на 452,3 млн, в 2027-м — на 455,38 млн руб.

«По реконструкции автомобильной дороги по ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до ш. Космонавтов предлагается уменьшить финансирования в 2025-2026 годах на 1 млрд 307 млн руб. всего. B 2025 году финансирование уменьшено в связи c отсутствием заключения государственной экспертизы», — сообщается в документации к пакету поправок.

Документом предлагается начать строительно-монтажные работы в 2026 году, а срок окончания реализации перенести c 2027 на 2028 год.

В прошлом году проектировщиком реконструкции ул. Мира стала компания из Санкт-Петербурга «Гео-проект». Сумма контракта составила 149,1 млн руб., разработка должна завершиться к 31 декабря 2025 года.

Площадь планируемой реконструкции должна составить 26,5 га. На первом этапе будет преобразована развязка на пересечении улиц Мира, Стахановской и Карпинского, на втором — выполнен ремонт ул. Мира от развязки до ул. 9 Мая, на третьем — от ул. 9 Мая до ш. Космонавтов. Количество автомобильных полос увеличится на две.

В конце года власти Перми предложили создать сбалансированное пространство с комфортными условиями для пешеходов, пассажиров общественного транспорта и водителей на ул. Мира. Проект благоустройства предполагает выполнение работ по упорядочению парковок, сохранение и восстановление озеленения.

