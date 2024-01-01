На улице Мира в Перми власти хотят создать «сбалансированное пространство» Эту магистраль ждёт масштабное обновление Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

В рамках концепции реновации ул. Мира на участке от ул. Стахановской до разворотной площадки автобусов на ш. Космонавтов власти Перми предложили создать «сбалансированное пространство с комфортными условиями для пешеходов, пассажиров общественного транспорта и водителей». Об этом в рамках Часа депутата на пленарке Пермской городской думы рассказала замглавы Перми Ольга Андрианова.

Проект благоустройства предполагает выполнение работ по упорядочению парковок, сохранение и восстановление озеленения. Фасады домов планируется оборудовать архитектурной художественной подсветкой и установить типологии цветовых решений для фасадов (определено 28 цветов для отделки).

Напомним, в ноябре этого года в Перми определили проектировщика реконструкции ул. Мира. Работы выполнит питерская компания «Гео-проект». Ей предстоит спроектировать реконструкцию автомобильной дороги по ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении с ул. Стахановской и ул. Карпинского до ш. Космонавтов. Сумма контракта составила 149,1 млн руб.

Подрядчик должен провести комплексные изыскания и детализировать проектные предложения для каждого из трёх этапов работ, с учётом реконструкции трамвайных путей и остановок, а также согласовать планы с Минобороны России касательно строительства в зоне приаэродромной территории. Разработка проекта должна завершиться к 31 декабря 2025 года.

Согласно конкурсной документации, площадь планируемой реконструкции по проекту должна составить 26,5 га. На первом этапе реконструкции предполагается преобразовать развязку на пересечении улиц Мира, Стахановской и Карпинского, на втором — обновить ул. Мира от развязки до ул. 9 Мая, а третий этап охватит участок от ул. 9 Мая до ш. Космонавтов. После завершения работ количество автомобильных полос на ул. Мира увеличится на две.

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