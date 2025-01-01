Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о впечатлении от Перми после прогулки с мэром Он приехал в Пермь для участия в форуме «Города будущего» Поделиться Твитнуть

Скриншот видео со страницы Эдуарда Соснина ВКонтакте

Дизайнер Артемий Лебедев, назвавший в прошлом году Пермь «затхлым городом», изменил своё мнение после прогулки по главным городским локациям. Впечатлениями он поделился в видео, которое опубликовал мэр Эдуард Соснин в своих соцсетях.

«Я здесь не был 13 лет. Прямо сразу по горячим следам можно зафиксировать впечатление: очень крутое развитие, очень круто город скакнул вперёд, есть на что посмотреть. Эспланада преобразилась нереально, набережная, я её не видел, тоже совершенно нереальная», — отмечает Лебедев.

Глава Перми рассказал, что дизайнер приехал в Пермь для участия в форуме «Города будущего». Вместе с главным архитектором Пермского края Еленой Ермолиной они прогулялись от набережной до «Зелёного кольца».

В июне прошлого года, Артемий Лебедев прокомментировал снос арт-объекта «Пермские ворота» в столице Прикамья. Тогда он сказал, что во времена пермской «культурной революции» в Перми было интересно, но сейчас это «затхлый город, в котором ничего не происходит». Эдуард Соснин не согласился с таким заявлением и пригласил дизайнера посетить город.

