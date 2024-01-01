Дизайнер Артемий Лебедев призвал голосовать за признание Перми молодёжной столицей России Поддержать краевую столицу могут жители разных регионов Поделиться Твитнуть

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев разместил в своём telegram-канале пост с призывом голосовать за Пермь в качестве Молодёжной столицей страны.

Голосование проходит на портале «Госуслуги» с 1 по 20 декабря. В финале из пяти лидеров на почётное звание оказались пять городов: Пермь, Новый Уренгой, Омск, Томск и Хабаровск.

«Пермь однозначно такого шанса заслуживает — как минимум, это не затхлый город, в котором что-то происходит (если вы понимаете). Да и мэр стоит за Пермь горой — встаёт на защиту, даже если для этого надо зарубиться с известной личностью», — блогер.

Лебедев сослался на то, что, по словам туристов за последние годы Пермь расцвела: жизнь здесь кипит, творчество не останавливается, фестивали проводятся.

Сделать свой выбор и поддержать Пермь могут жители других субъектов РФ. Проголосовать можно до 20 декабря этого года, а итоги подведут 22 декабря в ходе ежегодной премии «Время молодых».

Отметим ранее, в июне этого года, когда в Перми снесли арт-объект «Пермские ворота», известный дизайнер заявлял другое. Артемий Лебедев написал, что раньше, во времена пермской «культурной революции», в Перми было интересно, но сейчас это «затхлый город, в котором ничего не происходит». На это отреагировал мэра Перми Эдуард Соснин, которого задело высказывание Лебедева. Градоначальник не согласился с таким заявлением и в своем telegram-канале написал: «Пермь в последние годы по-настоящему расцвела. Как показало время, «культурные революции» для этого совершенно не обязательны».

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