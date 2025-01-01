Алёна Бронникова Средства на берегоукрепление у «Мотовилихи» в Перми перераспределят на 2027 год Запланирован капремонт и обустройство нового участка набережной Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В бюджете Прикамья на ближайшую трёхлетку планируется уменьшить запланированные расходы по берегоукреплению в районе нового участка набережной в Перми вдоль Мотовилихинских заводов на 150 млн руб. Об этом сообщается в проекте изменений к главному финансовому документу региона.

Помимо снижения финансирования, часть средств предлагается перераспределить с 2025 и 2026 годов на 2027-й. Отмечается, что принимаемое решение связано со сроками проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

«Предлагается перераспределить финансирование по объекту «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения в границах территории Мотовилихинского завода г. Перми» в соответствии со сроками проведения ПИР и СМР согласно графику производства работ», — сообщают авторы инициативы.

В случае принятия изменений расходы на реализацию проекта будут перенесены c 2025 и 2026-го на 2027 год в сумме 129,7 млн руб. Таким образом, сумма выделенных средств B 2025 году уменьшится cо 170 до 4 млн py6., в 2026-м — c 675,1 до 561,4 млн, а в 2027 году увеличится c 327,3 до 457 млн py6. Общая сумма финансирования проекта на 2025-2027 годы снизится с 1,17 до 1,02 млрд руб.

В начале года к бюджету были приняты поправки, согласно которым на капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения в границах территории Мотовилихинских заводов в течение трёх лет было решено выделить более 1,1 млрд руб. за счёт перераспределения средств со строительства второго этапа перехода ул. Старцева—пр. Октябрят—ул. Целинная.

Летом власти выбрали подрядчика на разработку проектной и рабочей документации и выполнение работ по капремонту берегоукрепительного сооружения. Стоимость контракта составила 1,17 млрд руб. ООО «Техдоргрупп» предстоит, в том числе, обустроить на участке набережной марину из двух причалов для швартовки судов и оградительную дамбу, построить площадки, дорожки, тротуары, наружное освещение, дождевую канализацию и маяк.

