Алёна Бронникова На берегоукрепление у Мотовилихинских заводов в Перми выделят более 1 млрд рублей Средства будут направлены на капитальный ремонт сооружений Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

На капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения в границах территории Мотовилихинских заводов в Перми в течение трёх лет планируется выделить 1,1 млрд руб. Такие данные следуют из финансово-экономического обоснования к проекту поправок в региональный бюджет на 2025-2027 годы.

Согласно указанной информации, финансирование строительства второго этапа перехода ул. Старцева—пр. Октябрят—ул. Целинной предлагается уменьшить на 2,4 млрд руб. за счёт перераспределения расходов на 2029 год в связи с уточнением графика строительно-монтажных работ. В том числе, в 2025 году 146,8 млн руб. будет перераспределено на ремонт берегоукрепительных сооружений «Мотовилихи». Ещё 675,1 млн руб. на эти цели будет направлено в 2026 году и 327,3 млн руб. — в 2027-м.

Кроме того, часть средств предлагается перераспределить на реконструкцию ул. Революции — на вторую очередь моста через Егошиху. В 2026 году — 600 млн руб., а в 2027-м — 675 млн руб.

Как сообщалось ранее, в рамках строительства набережной от ТЦ «Речник» до территории Мотовилихинских заводов в Перми основные работы по берегоукреплению выполнены. К февралю подрядчик закончил работы по обустройству инженерных сетей, отсыпке променадной части из песчано-гравийной смеси, бетонированию подпорных стен, устройству металлокаркаса, монтажу колодцев ливневой канализации и земляные работы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.