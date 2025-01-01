Алёна Бронникова На новом участке набережной в Перми возводят подпорные стены Основные работы по берегоукреплению выполнены Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

В Перми на новом участке набережной Камы в Мотовилихинском районе ведутся работы по строительству подпорных стен. Как ведётся обустройство участка от ТЦ «Речник» до территории Мотовилихинских заводов в соцсетях рассказал мэр Эдуард Соснин.

«Уже закончили работы по обустройству инженерных сетей, отсыпке променадной части из песчано-гравийной смеси, бетонированию подпорных стен, устройству металлокаркаса, монтажу колодцев ливневой канализации и проведение земляных работ». — написал глава города.

Он также отметил, что основные работы по берегоукреплению выполнены, в планах проведение дополнительных работ. В данный момент также ведётся устройство водоотводных лотков вдоль променада, возводятся многофункциональный павильон и здание проката. Протяжённость участка составит более 1 км.

Напомним, работы по благоустройству новой части набережной запланированы на 2024-2025 годы, в результате пермская набережная левого берега Камы — в Ленинском и Мотовилихинском районах — станет одной из самых протяжённых в России: её общая длина составит более 3,5 км. Работы выполняет ООО «ТехДорГрупп». В октябре готовность строительства составляла 35%.

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