Алёна Бронникова Выбран подрядчик по устройству причалов и маяка на новом участке набережной Перми Работы планируется завершить осенью 2026 года Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми выбрали подрядчика, который подготовит проект и выполнит работы по обустройству участка набережной у Мотовилихинского завода. По данным сайта госзакупок, на конкурс заявился всего один участник.

В минзакупок Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что единственным участником закупки стало ООО «Техдоргрупп».

По условиям контракта, компания должна будет разработать проектную и рабочую документацию, выполнить капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения с устройством марины для швартовки судов и оградительной дамбы, а также однополосной дороги, площадок, тротуаров и маяка. Проектную документацию нужно увязать со смежным проектом по обустройству набережной Камы вдоль Мотовилихинских заводов.

Стоимость контракта составляет 1,17 млрд руб. Проект необходимо подготовить до 31 декабря 2025 года, строительно-монтажные работы — до 30 ноября 2026 года.

«Техдоргрупп» также занимается строительством в Перми нового участка набережной от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. После завершения работ пермская набережная левого берега Камы станет одной из самых протяжённых в России: её общая длина превысит 3,5 км. Завершить работы планируется до конца года.

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