Алёна Бронникова Ремонт берегоукрепления нового участка набережной в Перми оценили в 1 млрд рублей Подрядчик также обустроит причалы и маяк Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр организации закупок Пермского края опубликовал открытый конкурс в электронной форме на разработку проектной и рабочей документации и выполнение капитального ремонта берегоукрепительного сооружения на новом участке набережной у Мотовилихинского завода в Перми. Начальная (максимальная) цена составляет 1,17 млрд руб. Дата подведения итогов — 11 июля.

Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, заказчиком выступает краевое УАДиТ. Проект необходимо подготовить до 31 декабря 2025 года, строительно-монтажные работы должны быть завершены до 30 ноября 2026 года. Срок исполнения контракта — 16 февраля 2027 года.

«Требования к основным технико-экономическим показателям объекта: капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в границах территории Мотовилихинского завода с устройством марины для швартовки судов и оградительной дамбы. Увязать проектную документацию со смежным объектом "Обустройство набережной реки Камы вдоль Мотовилихинских заводов"», — сообщается в техзадании.

Общая площадь земельного участка, где будут организованы работы, составляет 12,6 тыс. кв. м. Проектом должно быть предусмотрено строительство дамбы протяжённостью 160 м, однополосной дороги категории V, речные берегоукрепительные сооружения — шпунтовые стенки, речное берегоукрепление откосного типа, площадки, дорожки, тротуары, наружное освещение, сети дождевой канализации из полиэтиленовых труб, два причальных сооружения и маяк.

О размещении причалов для маломерного флота и маяка на новом участке набережной минтранс сообщал в мае. Планируется, что к маринам будет возможно пришвартовать не менее 80 судов.

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