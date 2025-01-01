На новом участке пермской набережной скоро приступят к созданию прогулочной зоны
Городские власти обещают закончить все работы до конца года
Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал, как идёт реконструкция набережной Камы на участке от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов.
По словам градоначальника, общая готовность променадной зоны составляет 46%, а строители ведут работы одновременно на нескольких участках. В частности, завершена покраска всех металлоконструкций на территории многофункционального павильона. Рабочие монтируют кровлю и завершают отделку внешних стен.
Кроме того, параллельно создаётся инфраструктура: детские площадки, зоны отдыха и трек для катания. Скоро установят навигационные стенды и туалетные модули. Полностью завершены работы по берегоукреплению, включая лестничные сходы, подпорные стены и организацию пляжной зоны, отметил мэр.
В ближайшее время начнутся работы по обустройству прогулочной зоны с покрытием из бетонной тротуарной плитки.
Резюмируя, мэр отметил: «Делаем всё, чтобы завершить работы в запланированные сроки — до конца года».
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