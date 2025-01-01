На новом участке пермской набережной скоро приступят к созданию прогулочной зоны Городские власти обещают закончить все работы до конца года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал, как идёт реконструкция набережной Камы на участке от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов.

По словам градоначальника, общая готовность променадной зоны составляет 46%, а строители ведут работы одновременно на нескольких участках. В частности, завершена покраска всех металлоконструкций на территории многофункционального павильона. Рабочие монтируют кровлю и завершают отделку внешних стен.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Кроме того, параллельно создаётся инфраструктура: детские площадки, зоны отдыха и трек для катания. Скоро установят навигационные стенды и туалетные модули. Полностью завершены работы по берегоукреплению, включая лестничные сходы, подпорные стены и организацию пляжной зоны, отметил мэр.

В ближайшее время начнутся работы по обустройству прогулочной зоны с покрытием из бетонной тротуарной плитки.

Резюмируя, мэр отметил: «Делаем всё, чтобы завершить работы в запланированные сроки — до конца года».

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