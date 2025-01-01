Алёна Бронникова Торги по новому конгрессно-выставочному центру в Перми объявят до конца года Реализация проекта запланирована через механизм КРТ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Торги по строительству в Перми нового конгрессно-выставочного центра планируется объявить до конца текущего года. Об этом на форуме развития «Города будущего» 22 августа заявил председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры Павел Черепанов.

«У нас есть стратегическая задача получить большой экспоцентр. При этом реновация затрагивает снос заправочных станций, огромное количество близлежащих зданий, сотни гаражей для появления здесь большого выставочного центра. Сейчас всё готовим. И я уверен, что до конца года мы объявим аукцион через механизм КРТ», — рассказал депутат.

По его словам, в данный момент активно прорабатывается проект развития территории по ш. Космонавтов, 59, где сейчас находится действующий конгрессно-выставочный центр «Пермь Экспо».

О планах строительства объекта стало известно в июне. Тогда Павел Черепанов сообщал, что рассматривается несколько альтернатив, ключевым источником финансирования проекта будет один из проектов комплексного освоения территории. Тогда место под его размещение не было установлено конкретное.

В схеме территориального планирования Пермского края указано, что новый конгрессный центр будет рассчитан на 1 тыс. мест. В нём планируется организовать 12 тыс. кв. м выставочных площадей. Общая площадь выставочного пространства «Пермь Экспо» сейчас занимает 9,9 тыс. кв. м.

