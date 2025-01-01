Алёна Бронникова В Перми планируют построить новый конгрессно-выставочный комплекс на 1000 мест Проектом предусмотрят 12 тысяч квадратных метров выставочных площадей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми запланировано строительство нового конгрессно-выставочного комплекса, общее выставочное пространство которого превысит по размеру площадки «Пермь Экспо» на ш. Космонавтов, 59. Проект обсудили депутаты на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры.

«На сегодняшний день поставлена задача, чтобы появился в Перми большой конгрессный центр. Сейчас рассматривается несколько альтернатив, ключевым источником финансирования этого проекта будет один из проектов комплексного освоения территории», — рассказал председатель комитета Павел Черепанов.

Он добавил, что для реализации проекта необходима большая проработка проекта. В данный момент не установлено конкретное место под его размещение. Сроки реализации станут известны, когда будут сформулированы итоговые параметры и задачи комплекса, и когда будет определён инвестор.

Согласно информации, опубликованной в схеме территориального планирования Пермского края, конгрессно-выставочный центр будет рассчитан на 1 тыс. мест. В нём планируется организовать 12 тыс. кв. м выставочных площадей. В действующем конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо» общая площадь выставочного пространства занимает 9,9 тыс. кв. м.

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