Тела пермских альпинистов эвакуировали из ущелья и передали следователям Операция длилась трое суток Поделиться Твитнуть

фото с сайта perm.aif.ru

В управлении МЧС Кабардино-Балкарии сообщили о завершении поисково-спасательной операции по извлечению тел пермских альпинистов, погибших при восхождении на Виа-тау (приблизительная высота 3700 м). Работы были закончены утром 22 августа.

Трагический инцидент произошёл 20 августа в ущелье Адыл-су в Приэльбрусье.

Эдуард Моллаев, руководитель подразделения «Уллу-Тау» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, подчеркнул, что работы по извлечению тел велись в течение трех дней на сложном участке с риском камнепада. 21 августа тела альпинистов были перемещены с расщелины горы Виа-тау на высоту 3200 м. В операции принимали участие специалисты Эльбрусского спасательного отряда МЧС России, сотрудники пограничного управления ФСБ России по КБР и представители общественности.

Сегодня с применением коммерческого вертолёта фирмы «Хелиэкшн» спасатели МЧС России эвакуировали тела альпинистов в п. Верхний Баксан и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что погибших альпинистов звали Артём Хохлов и Елена Ситникова. Известно, что Артём и Елена ранее были знакомы и имели опыт совместных восхождений, в том числе участвовали в составе организованной группы при покорении горы Уллу-Тау.

Следком проводит доследственную проверку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.