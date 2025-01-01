За неделю в Прикамье от укусов клещей пострадали 153 человека Активность паразитов постепенно снижается Поделиться Твитнуть

С начала текущего сезона в медучреждения Пермского края поступило 26 609 обращений от жителей в связи с укусами клещей, включая 4333 случая нападения клещей на несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, отметив, что активность паразитов постепенно снижается. Рост за неделю составил всего 153 случая (неделей ранее — 197).

Случаи укусов клещами зафиксированы во всех административных районах региона.

Лидирующие позиции по количеству обращений занимают Пермский район (3715), Пермь (2782), Краснокамский городской округ (1732), Добрянский городской округ (1640), городской округ Березники (1374), Соликамский городской округ (1217).

В 34-ю неделю сезона в 44,5% случаев присасывание клещей произошло во время посещения лесных массивов, в 24,8% случаев — на территории личных садов, в 28,1% — на придомовых участках, в 2,6% — в других местах.

Лабораторный анализ клещей, извлеченных у пострадавших в течение 34-й недели, показал, что 25,4% из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), 0,8% — клещевым вирусным энцефалитом, 0,8% — моноцитарным эрлихиозом человека.

