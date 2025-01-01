За неделю в Прикамье от укусов клещей пострадали 197 человек Треть паразитов были переносчиками болезни Лайма Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

За прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 197 пострадавших от укусов клещей. Всего с начала текущего сезона медицинские учреждения Прикамья зафиксировали 26 456 обращений граждан в связи с укусами клещей, включая 4322 случая у детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, отметив, что несколько недель подряд происходит уменьшение числа пострадавших.

Случаи укусов клещей зафиксированы на всей территории края.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих районах и городах: Пермский район (3694 обращения), Пермь (2764), Краснокамский городской округ (1727), Добрянский городской округ (1638), городской округ Березники (1358), Соликамский городской округ (1204).

В 52,3% случаев укусы клещей на 33-й неделе произошли при посещении лесных массивов, в 31,5% — на территории частных садов, в 14,2% — на придомовых территориях, а в 2% — в других местах.

Лабораторные анализы клещей показали, что 34,3% из них были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом, 1,2% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ) и 0,6% — гранулоцитарным анаплазмозом.

