В лесах Прикамья увеличилась зона карантина из-за уссурийского полиграфа На этот раз в неё вошли территории в Горнозаводском округе Поделиться Твитнуть

фото: Алексей Сметкин

Как сообщает Россельхознадзор, на территории Верхне-Усьвинского и Теплогорского лесничеств Горнозаводского округа введён особый фитосанитарный режим из-за распространения опасного вредителя. Общая площадь, поражённая уссурийским полиграфом, оценивается специалистами в 89 тыс. га, сообщает ВЕТТА.

Действие карантина началось 20 августа. В настоящее время проводятся работы, направленные на сдерживание и локализацию очагов опасного вредителя, представляющего угрозу для хвойных деревьев.

Стоит отметить, что ранее подобные ограничения уже были установлены в Пермском, Куединском, Кишертском и Сивинском муниципальных округах. В начале летнего периода нашествие полиграфа также зафиксировано в лесах Березниковского округа.

Подробная информация о приказах, границах установленных зон карантина, планах по локализации и ликвидации популяции уссурийского полиграфа, а также действующих запретах, ограничениях и перечне необходимых мероприятий доступна на веб-сайте Управления Россельхознадзора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.