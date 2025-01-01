Жук-полиграф распространился в Прикамье ещё на 145 тысячах гектаров Введены карантинные фитосанитарные режимы Поделиться Твитнуть

фото: Алексей Сметкин

В Пермском крае введены зоны фитосанитарного карантина из-за распространения уссурийского полиграфа, охватывающие площадь, превышающую 145 тыс. га. Речь идёт о лесных массивах Куединского, Кишертского и Сивинского лесничеств Пермского края, сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Уточняется, что меры касаются участков Куединского лесничества, включая Куединское и Ошинское участковые лесничества и земли Куединского муниципального округа в окрестностях населенных пунктов Дойная, Большие Кусты, Ошья, Верхняя Сава, Старый Шагирт, Гожан, Верхний Тымбай; территорий Кишертского лесничества, таких как урочища колхозов Памяти Ленина, Свердлова, Торговище, Ключи, ТОО Искра Суксунского участкового лесничества, а также Суксунское и Поедугинское участковые лесничества и земли Суксунского городского округа близ села Сыра; а также Сивинского лесничества, включая Ново-Михайловское, Фабричное, Сивинское и Карагайское участковые лесничества и земли Сивинского и Карагайского муниципальных округов в районе сел Екатерининское, Серьгино, деревни Дмитриево и Карагайского муниципального округа.

Введение карантинных фитосанитарных режимов направлено на быструю локализацию очагов заражения и предотвращение дальнейшего распространения вредителя. Подробная информация о приказах, границах установленных зон карантина, планах по локализации и ликвидации популяции уссурийского полиграфа, а также действующих запретах, ограничениях и перечне необходимых мероприятий доступна на веб-сайте Управления.

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