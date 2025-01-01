Алёна Бронникова Стоимость реконструкции улицы Революции в Перми выросла на 221 млн рублей Средства на выполнение работ выделят из краевого бюджета Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Расходы краевого бюджета на реконструкцию ул. Революции в Перми предлагается увеличить на 221,3 млн руб. в ближайшие три года. Такие данные следуют из проекта поправок к действующему бюджету Прикамья.

Согласно документу, на строительство второй очереди моста через Егошиху по ул. Революции предлагается увеличить расходы в 2025 году на 148,2 млн руб., в 2026 году — на 400 млн руб. За счёт перераспределения средств с 2027 года и дополнительных ассигнований в размере 221,3 млн.

Таким образом, в 2025 году финансирование увеличится с 425 млн до 573,2 млн руб., в 2026 — с 600 млн до 1 млрд руб., а в 2027 году уменьшится с 675 млн до 348 млн руб.

«Перераспределение c 2027 года на 2025-2026 годы в соответствии c графиком производства проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Увеличение стоимости объекта на 221,3 млн руб. в соответствии c положительным заключением государственной экспертизы от 17 июня 2025 года», — отмечается в пояснительной записке.

Как писал ранее «Новый компаньон», в краевом бюджете на ближайшие три года запланировали 1,7 млрд руб. на строительство второй очереди путепровода по ул. Революции в районе средней дамбы на территории Перми. В планах — расширить проезжую часть, протяжённость которой составляет 257 м, с четырёх до шести полос — по три в каждую сторону.

В июне госэкспертиза выдала положительное заключение на проект, а в августе власти объявили тендер на выполнение реконструкции. К работам приступят в сентябре 2025 года, а завершат в октябре 2027 года.

