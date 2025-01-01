Властные структуры Прикамья переходят в новый мессенджер Max Поделиться Твитнуть

Пермским муниципальным органам власти рекомендовано установить российский мессенджер Max, об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Источник в мэрии сообщил изданию, что в администрацию Перми и городскую думу поступило соответствующее распоряжение рекомендательного характера.

Губернатор Дмитрий Махонин стал первым, кто завёл официальный канал на этой платформе. Он заявил, что планирует освещать в своем канале работу по развитию региона. Кроме того, в Max уже существует официальная страница правительства Пермского края. Ранее о создании собственных каналов объявили руководители других регионов РФ.

Администрация Перми не ответила на запрос издания относительно регистрации представителей власти и переноса их работы в мессенджер Max. По информации источника, в администрацию Мотовилихинского района поступило письмо с просьбой оказать содействие в переводе домовых чатов многоквартирных домов до 1 декабря 2025 года. На платформе предлагается создать единый клиентский сервис для жителей многоквартирных домов, обеспечив им возможность коммуникации с ТСЖ, УК и ЖСК. Инициатор перевода административной коммуникации на новую цифровую платформу не был указан, но отмечено, что письмо пришло от «вышестоящих органов власти».

Ранее «Новый компаньон» писал, что ИГЖН Прикамья предложила управляющим компаниям переходить в мессенджер Mах.

Мессенджер, разработанный VK, функционирует в тестовом режиме с 1 марта, а его официальный запуск запланирован на сентябрь.

