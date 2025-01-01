ИГЖН Прикамья предложила управляющим компаниям переходить в мессенджер MAX В инспекции считают, что у российской соцсети много преимуществ Поделиться Твитнуть

В Инспекции жилищного надзора Пермского края призвали управляющие компании использовать российский мессенджер MAX. По мнению ведомства, это необходимо для стабильного управления многоквартирными домами в регионе.

ИГЖН рекомендует перевести общение управляющих компаний с жильцами в российский мессенджер.

Среди достоинств MAX в инспекции отмечают хорошее качество связи, денежные переводы в чатах и неограниченные групповые звонки по времени и количеству участников, бесплатная отправка больших файлов (до 4 ГБ), сервис планирования путешествий и другие полезные функции, возможность сортировать часты и каналы по папкам. По большому счёту, все эти функции сейчас есть в Telegram.

В будущем планируется интеграция отечественного мессенджера с Госуслугами. Это позволит оплачивать платежи, отправлять обращения в органы власти и использовать мессенджер как цифровой документ. Таким образом, там будет собрана вся информация о конкретном человеке.

