Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин создал канал в российском мессенджере MAX Там он будет рассказывать о развитии региона

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин зарегистрировался в российском мессенджере MAX и создал там свой канал. Об этом глава региона сообщил в своём telegram-канале.

«Появилась ещё одна площадка для нашего с вами взаимодействия — отечественный мессенджер MAX. Создал в нём свой канал. О работе по развитию региона и наших общих достижениях буду рассказывать там», — написал в своём посте Дмитрий Махонин.





Ранее «Новый компаньон» также писал , что в Инспекции жилищного надзора Пермского края призвали УК использовать MAX. ИГЖН рекомендует перевести общение управляющих компаний с жильцами в российский мессенджер.





Среди достоинств MAX в инспекции отмечают хорошее качество связи, денежные переводы в чатах и неограниченные групповые звонки по времени и количеству участников, бесплатная отправка больших файлов (до 4 ГБ), сервис планирования путешествий и другие полезные функции, возможность сортировать чаты и каналы по папкам. По большому счёту, все эти функции сейчас есть в Telegram.





В будущем планируется интеграция отечественного мессенджера с Госуслугами. Это позволит оплачивать платежи, отправлять обращения в органы власти и использовать мессенджер как цифровой документ. Таким образом, там будет собрана вся информация о конкретном человеке.

