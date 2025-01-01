Резерва мест на кладбищах Перми хватит на пять лет Об этом заявили в мэрии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году в Перми подготовлено 900 новых мест для захоронения умерших в границах Северного кладбища, в том числе 400 мест для почётных и воинских захоронений и 500 мест для общих захоронений. Об этом «Новому компаньону» сообщил депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников.

По данным городской администрации, на август этого года резерв подготовленных мест для захоронения на кладбищах составляет 4882. Предполагается, что этого количества достаточно на пять лет.

Ранее «Новый компаньон» писал, что власти планируют создать базу данных захоронений. Средства на её формирование были выделены из муниципального бюджета на 2025-2027 годы. Цифровизация поможет семьям покойных получать всю информацию о состоянии захоронений.

На формирование электронного реестра ещё пяти муниципалитетов Пермского края ранее также выделили 19,5 млн руб. Инвентаризация мест захоронений запланирована в Березниках, Добрянке, Чердыни, Краснокамске и Пермском муниципальном округе.

В начале августа стало известно, что базу данных по захоронениям в Перми планируют подготовить в течение года, а общая площадь инвентаризации кладбищ составит 510 га.

