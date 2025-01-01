Стали известны имена погибших в Приэльбрусье пермских альпинистов Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Mash

Telegram-канал Mash опубликовал фотографии альпинистов из Перми, погибших в Приэльбрусье. По сведениям издания, их звали Артём и Елена. Они собирались забраться на пик Виа-тау, но сорвались и погибли. Их тела обнаружены рядом с ущельем Адыл-Су в Кабардино-Балкарской республике.

Согласно предварительной информации следкома, трагедия произошла 20 августа 2025 года. Два уроженца Перми, 1998 и 2000 г.р., в составе альпинистской группы осуществляли восхождение на вершину. Потеряв равновесие, они упали в пропасть, что привело к их гибели.

В настоящее время следователи устанавливают детали произошедшего.

Ранее в МЧС республики сообщали, что тела погибших пока эвакуировать не удаётся. Вопрос решается, рассматривается возможность привлечения вертолёта.

