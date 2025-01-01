В Суксунском округе Прикамья снят режим чрезвычайной ситуации Продолжает действовать режим «Повышенная готовность» Поделиться Твитнуть

смерч над Суксуном / фото: Подслушано Суксун

В Суксунском округе Пермского края полностью восстановлено электроснабжение и подходят к концу работы по восстановлению газовых сетей у одного жилого строения, сообщает Минтребез региона.

В настоящее время идёт сбор заявлений от жителей, пострадавших от инцидента, и обход домохозяйств сотрудниками социальных служб. Оперативный штаб занимается координацией всех действий.

На совещании муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности было принято решение об отмене режима «Чрезвычайная ситуация». Тем не менее, силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС продолжают работать в режиме «Повышенная готовность».

Ранее сообщалось, что губернатор Дмитрий Махонин лично следит за развитием событий. Соответствующие министерства получили указания по восстановлению нормальной жизни в округе.

Напомним, вечером 18 августа жители Суксуна стали свидетелями возникновения в небе огромного круглого облака, из которого начал формироваться смерч. Мощный ветер сорвал кровли и обшивку со зданий, разрушил беседки и теплицы на приусадебных участках, вырывая деревья с корнем. Всего было повреждено 112 строений, включая 96 жилых домов. Без крова остались около 200 человек.

