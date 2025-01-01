Смерч в Суксунском округе Прикамья повредил 96 жилых домов В настоящее время электричество вернули во все здания, один дом остаётся без газа Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В рамках рабочей поездки в Кунгур губернатор Дмитрий Махонин организовал видеоконференцию, посвященную последствиям смерча в Суксунском округе Прикамья.

Руководитель округа Вера Бунакова представила отчёт об определении нанесенного ущерба и разработанном плане восстановительных мероприятий. Из-за непогоды пострадали 112 строений, включая 96 жилых домов. Электроснабжение восстановлено во всех зданиях, в одном доме по-прежнему отсутствует газ. Улицы очищены от упавших деревьев и строительного мусора.

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Окружные службы быстро сформировали команду для устранения последствий стихии и две мобильные группы для оценки убытков. В населенном пункте продолжается приём заявлений от жителей, пострадавших от непогоды, а также подворовый обход, осуществляемый соцработниками. Для управления ситуацией создан штаб оперативного реагирования.

«Поручил Вере Павловне в постоянном режиме информировать о ситуации. Поставил задачу — все вопросы, связанные с устранением последствий, оперативно отработать с членами команды правительства до холодов. Держу ситуацию на личном контроле. Окажем всю необходимую поддержку округу», — сообщил Дмитрий Махонин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.