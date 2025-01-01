Алёна Бронникова В краевом бюджете уменьшат расходы на строительство ледовой арены в Перми Изменения связаны с переносом срока сдачи объекта Поделиться Твитнуть

Срок ввода в эксплуатацию ледовой арены в м/р Ива в Перми планируется перенести. Как следует из проекта изменений в бюджет региона, внесённого на утверждение депутатов Законодательного собрания губернатором Дмитрием Махониным, в связи с этим в 2025 году предлагается уменьшить объём расходов на 201 млн руб.

«По направлению "Развитие концессионных соглашений в физической культуре и спорте" предлагается уменьшить расходы 2025 года на 201 млн 180 тыс. pyб. в связи с изменением срока ввода в эксплуатацию объекта спорта "Ледовая арена в городе Перми"», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Согласно действующей адресной инвестиционной программе, на 2025 год запланировано 855 млн 797 тыс. руб. расходов на реализацию концессии по строительству ледовой арены.

Как писал «Новый компаньон», общая площадь арены составляет около 9 тыс. кв. м. На объекте предусмотрено два ледовых поля: основное и тренировочное, а также уникальная для Пермского края дорожка для игры в кёрлинг. Здесь будут оборудованы трибуны, раздевалки для спортсменов, тренерские комнаты, тренажёрный и спортивный залы.

В июне в спорткомплексе завершили заливку хоккейного поля. В августе сообщалось о завершении работ по устройству всех необходимых коммуникаций к арене, о работах по внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. В ближайшее время ожидается подключение морозильной камеры для поддержания льда. Строительные работы планируется завершить в 2025 году.





