На строительстве новой ледовой арены в Перми завершается наладка электросетей Объект возводится в микрорайоне Ива Поделиться Твитнуть

Депутат Законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов опубликовал в своём телеграм-канале обзор строительства ледовой арены «Красная машина». Объект возводится м/р Ива. После окончания работ там будет единственная в Пермском крае площадка для кёрлинга.

По словам Черепанова, строители уже залили основное и малое поля, а также площадку для кёрлинга. На заливку лишь одного основного поля ушло более 200 куб. м бетона.

«В активной фазе внутренняя отделка помещений и залов. На сегодняшний день идёт монтаж трибун, в том числе трибун для людей с ОВЗ. Почти завершены работы в комментаторской, холлах, тренажёрном зале, зонах отдыха, душевых, раздевалках, переговорной и технических помещениях», — сообщил депутат.

По словам парламентария, большой объём работы проделан по подключению коммуникаций и сетей. Сейчас завершается монтаж вентиляции и наладка электросетей. Уже подключено аудиооборудование, и в скором времени прибудет телеэкран в основной зал.

Рядом с ареной уже виден новый бассейн. Его здание будет иметь две плавательные чаши (длина одной из них 50 м).

Как ранее писал «Новый компаньон», в июне в спорткомплексе завершили заливку хоккейного поля. В «Фонде развития Пермского края» (ФРПК) отмечали, что для создания основного ледового покрытия в строящейся крытой арене потребовалось около 200 кубометров бетонной смеси. Подрядная организация выполнила бетонирование за сутки.

Общая площадь арены составляет около 9 тыс. кв. м. Там предусмотрено два ледовых поля: основное и тренировочное, а также уникальная для Пермского края дорожка для игры в кёрлинг. На объекте будут оборудованы трибуны, раздевалки для спортсменов, тренерские комнаты, тренажёрный и спортивный залы.

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